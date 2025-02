Adomavicius: “Un’emozione incredibile entrare a far parte dell’Inter”

Già annunciato dall’Inter che era in attesa del via libera da parte della Commissione FIFA, adesso Henrikas Adomavicius potrà giocare per i nerazzurri. Il portiere classe 2008 si unirà alle giovanili nerazzurre, con il sito ufficiale dell’FK Kauno Zalgiris che ha riportato le sue parole: “Innanzitutto vorrei ringraziare di cuore gli allenatori dello Zalgiris per avermi aiutato a migliorare e per avermi sempre supportato. Entrare a far parte dell’Inter è un’emozione incredibile, spero di poter diventare ancora più bravo di quanto non fossi prima. Il mio viaggio è appena iniziato”.

FOTO: X Kauno Zalgiris