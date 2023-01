Adli suona la carica citando Churchill: “Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere l’entusiasmo”

Esperienza al Milan molto complicata, per ora, per Yacine Adli, con il talento francese che ancora non è riuscito a dimostrare le sue qualità ai tifosi rossoneri e a mister Pioli, che lo impiega davvero raramente.

All’indomani dell’eliminazione in Coppa Italia, il giocatore sui social ha postato una foto, citando una massima di Winston Churchill per caricare l’ambiente rossonero: “Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere l’entusiasmo. Forza Milan”.

Foto: Instagram personale