Adli si presenta: “Pronto a giocare in diversi ruoli. Contento di essere qui”

La scorsa stagione il Milan ha acquistato Yacine Adli, ma il calciatore è arrivato solamente nel corso di questa sessione in Italia. Nella giornata odierna, il calciatore si è presentato alla stampa.

Queste sono state le sue parole. “Mi sono integrato molto bene, ho trovato una famiglia che lavora molto, tutti insieme, è un gruppo pronto nel quotidiano a lavorare per ottenere i risultati. Sono contento di essere qua. Sono pronto a mettermi in gioco in diversi ruoli, sempre nel centrocampo. Il mister mi ha provato in diversi ruoli, ma per me è importante giocare qualunque sia il ruolo. Ho visto diverse partite del Milan della scorsa stagione, sono rimasto impressionato dalla forza del gruppo, soprattutto nelle ultime partite stagionali: la squadra è forte, molto compatta. Non ho giocatori particolari, ma mi sono allenato col figlio di Weah e lui mi ha detto di guardare come esempio Roberto Baggio perché da lui avrei potuto imparare molto e così ho fatto”.

Foto: Twitter personale