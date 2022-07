Adli si presenta: “Milan uno dei migliori club al mondo, onorato di farne parte”

Il Milan dopo aver completato il trasferimento di Origi punta a rafforzare il reparto offensivo, tra i volti nuovi presenti in questi giorni a Milanello c’è sicuramente Yacine Adli, calciatore che il Milan ha bloccato lo scorso mercato e che si è presentato ai microfoni del club rilasciando queste dichiarazioni.

“E’ un grande onore giocare in uno dei migliori club del mondo, il migliore in Italia. Certamente la scorsa stagione con il Bordeaux è stata complicata, gli ultimi tre anni sono stati difficili considerato che sono arrivato durante momenti difficili per il club. Questo però mi ha aiutato a crescere come uomo, affrontando situazioni difficili e penso che questo mi abbia aiutato e mi aiuterà a superare momenti difficili in futuro ricordando quelli passati e guardando avanti”.

Foto: Instagram personale