Adli, il suo primo allenatore: “Ha un’ottima visione di gioco e un gran dribbling”

Per il Milan l’obiettivo di mercato, come vi abbiamo raccontato, è Yacine Adli centrocampista classe 2000 di proprietà del Bordeaux. Moulay Chebab, il suo primo allenatore al Villejuif, sobborgo alle porte di Parigi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato alcuni retroscena relativi al passato di Adli. “Già a 8 anni arrivava un’ora prima degli altri e si metteva a palleggiare “Ci giocava tutti i giorni. Al campo d’allenamento, a casa, per strada. Voleva dormire anche lì. Non mollava eh, si era impuntato. ‘Così sono pronto per la partita’, diceva. Uno spasso. Già a 10 anni pensava diversamente, non era come gli altri bambini. Parliamo di un ‘genietto’, vede spazi che altri non vedono, mentre a scuola aveva la media dell’8. Andava bene in ogni materia. Ha studiato pianoforte al conservatorio. Dico sempre che questo l’ha aiutato anche nel pallone. In più, oltre alle partite con l’US Villejuif, vinceva tutte le gare di corsa. Giocava nell’Under 14 del Psg, ma passava a salutarci quasi tutte le settimane. Yacine ha un cuore enorme, ama la sua città e non l’ha mai lasciata sola”.

Poi sul ruolo: “Per me è un numero 10 – dice Moulay –, ha un’ottima visione di gioco e un gran dribbling. Il suo biglietto da visita. Se si mette in testa un obiettivo lo raggiunge, il Milan sarebbe l’occasione giusta per crescere. Un bel colpo per Pioli, Yacine può far comodo a chiunque”.

Foto: Twitter Bordeaux