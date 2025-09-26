Adli: “Ho rifiutato l’Algeria, non cambio idea. Non importa se gioco in Europa o Arabia”

26/09/2025 | 20:26:17

L’ex Milan e Fiorentina Yacine Adli ha svelato in una intervista concessa a L’Equipe di aver rifiutato l’Algeria: “Avevo annunciato la mia volontà di giocare per la nazionale francese. Dal momento in cui ho preso questa decisione, non tornerò indietro, questo è chiaro. Non importa se gioco in Arabia Saudita o in Europa. Per me non cambia nulla ed è per puro rispetto dell’Algeria”. Lo scorso 10 settembre 2025 è stata annunciata la sua cessione a titolo definitivo in Arabia.

FOTO: Instagram Al shabab

