Adli all’Al Shabab, il messaggio speciale di Mandragora: “In bocca al lupo pittore, tifo per te”

11/09/2025 | 23:30:07

Inizia la nuova avventura di Adli, l’ex Fiorentina e Milan riparte dall’Al Shabab. E Rolando Mandragora, suo ex compagno di squadra alla Fiorentina, ha speso parole importanti per lui, l’italiano ha voluto condividere sulle storie del suo profilo Instagram il post con cui l’Al Shabab lo ha annunciato, mandando un messaggio speciale ad Adli: “In bocca al lupo Pittore! Faccio il tifo per te…”.

FOTO: X Mandragora