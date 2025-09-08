Adli-Al Shabab: accordo vicino. E su Niasse…

08/09/2025 | 12:45:55

Adli sta per lasciare nuovamente il Milan, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari sono stati risolti i problemi legati alle commissioni che avevano messo in stand-by il trasferimento all’Al Shabab. Come raccontato nei giorni scorsi, il club arabo era in trattativa con il Verona per il centrocampista Niasse, l’intenzione sarebbe quella di fare un paio di colpi in quel reparto. Ma non ci sono gli accordi sulla formula del trasferimento, siamo in una fase di stand-by: devono cambiare le condizioni per ottenere il placet del Verona.

