ADL si sfoga: “Vogliono distruggere la napoletanità. Leggo dichiarazioni di tanti pezzi di m…”

Duro sfogo di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha parlato così ai microfoni dei giornalisti presenti a Salisburgo alla vigilia della gara di Champions: “Non mi va di parlare, leggo le dichiarazioni di tanti pezzi di m…a su tutti i siti e non mi va di parlare. Sento solo caz…e. Poiché a Napoli si vuole distruggere la napoletanità, se la prendessero nel c..o. La verità è che non amate Napoli”, riporta tmw.

Foto: Twitter ufficiale Napoli