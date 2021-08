Adjapong alla Reggina: ecco la foto dopo la firma

Claud Adjapong è un nuovo giocatore della Reggina. Come vi anticipato in diversi passaggi, la trattativa con il Sassuolo per l’esterno destro era già in stato avanzato e si stava avviando alla definizione. Cosa che è avvenuta nella giornata di oggi con le visite mediche e la firma sul contratto.

Si tratta di una operazione importante per le ambizioni del club amaranto: ecco Adjapong dopo aver messo nero su bianco, in compagnia del presidente Gallo.