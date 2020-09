Adjapong a Lecce per le visite: un bel colpo per la fascia

Tra smentite e depistaggi, alla fine è andata proprio così. Claud Adjapong al Lecce, esattamente come vi avevamo svelato il 15 settembre. Ora il terzino destro classe 1998 è già in città per le visite, una svolta rapida, poco più di una settimana, e una pedina importante a disposizione di Eugenio Corini.

Foto: Twitter Nazionale