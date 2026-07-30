Adeyemi si presenta: “Yamal? Non ho paura di nessuno, se do il massimo avrò le mie chance”

30/07/2026 | 10:20:43

Karim Adeyemi, secondo grande acquisto estivo del Barcellona, è atteso da una grande stagione. In un’intervista a MARCA ha parlato a 360° dei suoi primi giorni in Blaugrana, della convivenza con Yamal e del solito dualismo Messi – Ronaldo.

Su Flick: “Convincente non è la parola giusta. Mi ha semplicemente chiamato e mi ha chiesto se volevo andare. Gli ho detto ovviamente sì, perché è il club più grande del mondo e queste opportunità arrivano solo una volta. Non doveva convincermi. Mi sono fidato di lui per molto tempo e ho molto rispetto per lui. Spero che veda in me cose che posso portare alla squadra in campo. Mi conosce molto bene dalla nazionale e siamo molto legati”.

Sul desiderio di riconquistare la Nazionale tedesca: “Penso di sì, ma alla fine devo dimostrarlo in campo. Solo io posso decidere se tornare in nazionale o meno. Sono convinto che se gioco bene ci sarò”.

Sulle sue qualità: “Ho la velocità, certo, ma ho anche altre qualità che possono contribuire al gioco: velocità, ho uno contro uno, posso giocare sull’esterno, come centravanti… Penso di essere versatile e penso che sia questo che mi rende diverso”.

Sul giocatore più forte che ha affrontato: “In quella partita non era il migliore, ma ho giocato una volta contro Cristiano ed è uno dei migliori. Messi? Il più forte”.

Sulla competizione con Yamal: “No. Non ho paura di nessun giocatore. So che se do il massimo avrò la possibilità di giocare”.

Foto: Sito Barcellona