Adeyemi: “Il Borussia è il club che amo da quando sono piccolo. Qui mi sento a casa”

04/07/2025 | 15:59:58

L’attaccante del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha parlato ai media tedeschi a margine del Mondiale del Club.

Queste le sue parole: “Ho sempre detto che amo questo club. Ero già un tifoso quando ero un giovane giocatore, la mia famiglia pure. Quando penso a Marco Reus, che ha dato tutto per il club ed è sempre rimasto fedele, penso che sarebbe folle dire che voglio seguire le sue orme. Mancano ancora alcuni anni, ma come ho detto, mi sento bene qui, e se dovessi giocare per questo club per sempre, non me ne pentirei affatto. Non si sa mai dove porterà il percorso, cosa porterà la vita, ma per ora, qui va tutto bene”.

Foto: sito Borussia Dortmund