Adeyemi: “Guirassy è stato decisivo, ma questa vittoria è merito di tutta la squadra”

02/07/2025 | 10:04:28

Karim Adeyemi ha espresso grande soddisfazione per la vittoria del Borussia Dortmund contro il Monterrey, evidenziando il valore del gioco di squadra: “Serhou ha fatto un lavoro eccezionale con i suoi gol, ma senza il supporto e l’impegno di tutta la squadra non avremmo raggiunto questo risultato. È stata una prestazione di gruppo, frutto di tanto lavoro e determinazione.” Guardando avanti, Adeyemi ha aggiunto:

“Ora siamo concentrati sulla sfida contro il Real Madrid. Dobbiamo mantenere questa fiducia e continuare a giocare con lo stesso spirito per affrontare al meglio i prossimi impegni.”

Foto: Instagram Borussia Dortmund