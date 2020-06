Ora è anche ufficiale: Obbedio nuovo direttore sportivo del Renate

Ve l’avevamo raccontato lo scorso 9 giugno, adesso è anche ufficiale.

La società A.C. Renate 1947, in data odierna comunica di aver affidato – con decorrenza dal 1 luglio – l’incarico di Direttore Sportivo al Sig. Antonio Obbedio. Nato a Foggia il 17 giugno 1969, dopo una ventennale carriera da centrocampista tra Serie C e Serie B, intraprende il percorso da diesse al Teramo nella stagione 2010/2011, passando poi per Ancona, Savoia, Lucchese (Serie C) ed infine Messina (Serie D).

Nella passata stagione, con il club toscano sull’orlo del fallimento, Obbedio è stato uno dei protagonisti della straordinaria ed insperata salvezza rossonera. L’A.C. Renate riserva un caloroso benvenuto al nuovo Direttore Sportivo, a cui augura buon lavoro in vista di questa nuova esperienza in nerazzurro.

Foto: Sito ufficiale Renate