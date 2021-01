Adesso è ufficiale: Petrelli è un nuovo attaccante della Reggina

Elia Petrelli è un nuovo giocatore della Reggina. L’attaccante arrivato in Liguria dalla Juventus, si trasferisce subito in prestito in Serie B. Confermata quindi l’esclusiva che vi avevamo raccontato nei giorni scorsi. Ecco il comunicato della squadra granata:

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il CFC Genoa per le prestazioni sportive del calciatore Elia Petrelli. L’attaccante si trasferisce in riva allo Stretto a titolo temporaneo, siglando un contratto sino al 30 giugno 2021. Indosserà la maglia numero 11”.

Foto: Twitter Reggina