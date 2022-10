Adesso è ufficiale: l’Hellas Verona ha esonerato Gabriele Cioffi

L’Hellas Verona ha deciso di sollevare Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della prima squadra. Una mossa che era nell’aria – come vi avevamo raccontato – già dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese. Poi la decisione di concedergli un’ultima chance a Salerno, ma anche in questa occasione gli scaligeri ne sono usciti sconfitti rendendo la scelta inevitabile. Adesso è arrivata anche l’ufficialità attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Verona: “Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto”. Sulla panchina dell’Hellas è in arrivo Diego Lopez.

Foto: Instagram Hellas Verona