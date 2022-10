Adesso è ufficiale: la Spal ha esonerato Roberto Venturato

Dopo l’anticipazione delle scorse ore, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Roberto Venturato non è più l’allenatore della SPAL. Questa la nota diramata dal club emiliano: “SPAL comunica di aver sollevato Roberto Venturato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi”.

Foto: Spal Instagram