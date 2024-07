In attesa del comunicato da parte dell’Inter, come si legge sul sito della Lega Serie A, il club nerazzurro ha depositato il contratto di Piotr Zielinski. Dunque, come vi avevamo anticipato lo scorso autunno, il centrocampista polacco sarà un calciatore della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il polacco si trasferisce dal Napoli a parametro zero.

Foto: Instagram Zielinski