Adesso è ufficiale: Giampaolo non è più l’allenatore della Sampdoria. E ora il Milan…

Ora è anche ufficiale: Marco Giampaolo non è più l’allenatore della Sampdoria. Con una nota apparso sul sito ufficiale, la società blucerchiata comunica che il presidente Massimo Ferrero e Marco Giampaolo hanno completato tutti i passaggi per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’allenatore alla Sampdoria fino al ‪30 giugno 2020‬. Come vi avevamo anticipato a fine maggio, il tecnico è ora libero di poter firmare con il Milan.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria