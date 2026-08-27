Adesso è ufficiale: Birligea è un nuovo giocatore del Frosinone
27/08/2026 | 18:23:28
Come raccontato due giorni fa, il Frosinone stava per chiudere per l’attaccante rumeno Daniel Birligea. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità di questo grande colpo per il club ciociaro.
Il comunicato del Frosinone: “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Fotbal Club Steaua București per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Daniel Birligea. L’attaccante classe 2000 arriva in giallazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”.
Foto: Sito Frosinone