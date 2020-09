Adesso è anche ufficiale: Simone Rosso al Mantova

Ve l’avevamo anticipato e ora è arrivata l’ufficialità: Simone Rosso si è trasferito al Mantova. L’attaccante ha lasciato la Pro Vercelli, che lo ha salutato sul proprio sito: “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo con il Mantova 1911 s.r.l. per il trasferimento – a titolo definitivo – dell’attaccante Simone Rosso.

La Società ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata in questi anni e augura a Simone Rosso un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Foto: sito Pro Vercelli