Adesso è anche ufficiale: Rodriguez al Torino. Firmato un quadriennale

Adesso è anche ufficiale il passaggio di Ricardo Rodriguez al Torino. Dopo una trattativa lampo con il Milan, i granata hanno chiuso per l’esterno e, come vi avevamo anticipato ha firmato per un quadriennale. Questa la nota del club: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ricardo Ivan Rodriguez Araya. Il difensore ha firmato un contratto di quattro anni.”

Foto: sito ufficiale Torino