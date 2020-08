Adesso è anche ufficiale: Rizzo alla Triestina fino al 2022

Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni, la Triestina ha chiuso per Giuseppe Rizzo, ex Catania che si lega dunque fino al prossimo 30 giugno 2022. Questa la nota del club: “L’U.S. Triestina Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Rizzo. Il giocatore ha sottoscritto in questi minuti un contratto di durata biennale con l’Unione, con scadenza fissata al 30 giugno 2022. 11 presenze in Serie A, 183 in Serie B, oltre 80 in terza serie, un curriculum di valore assoluto per Giuseppe Rizzo, cercato anche da club di categoria superiore e da oggi nuovo tassello ‘da battaglia’ del centrocampo alabardato.”

Foto: sito ufficiale Triestina