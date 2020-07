Adesso è anche ufficiale: Lucarelli saluta il Catania. Lo aspetta un biennale a Terni

Come vi avevamo raccontato in esclusiva ieri sera, il Catania e Cristiano Lucarelli si sono separati definitivamente. Nel futuro dell’allenatore livornese c’è adesso la Ternana, così come vi avevamo anticipato del club umbro. Questo il comunicato del club etneo: “Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’allenatore Cristiano Lucarelli. Con mister Lucarelli, si congedano dal nostro club anche l’allenatore in seconda Richiard Vanigli ed il collaboratore tecnico Alessandro Conticchio: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e sinceri auguri delle migliori fortune.” Infine, attraverso lo stesso comunicato ecco le dichiarazioni del tecnico che lascia il club siciliano dopo una storia d’amore infinta: “Ho avuto un dialogo schietto e sincero con la società – spiega il tecnico livornese – che mi ha prospettato un quadro preciso delle condizioni operative del momento. Dal punto di vista professionale, però, i miei tempi non coincidono con quelli del Catania 2020/21: ecco perché crediamo che prendere strade diverse, oggi, sia la soluzione corretta. Lascio Catania con amore per la città, per i tifosi e per il club, nel rispetto dei suoi sforzi”.

Foto: sito ufficiale Catania