Adesso è anche ufficiale: Catania, risoluzione consensuale con Rizzo

“Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Giuseppe Rizzo. Al centrocampista messinese, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”. Con questa nota il club etneo ha confermato quanto vi avevamo anticipato nelle scorse ore. Rizzo in questa stagione aveva collezionato sei presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C prima di fermarsi per un’operazione al ginocchio a inizio novembre.

Foto: sito Catania