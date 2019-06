Adesso aspettiamo altri due annunci: Giampaolo-Milan e Di Francesco-Samp

Dopo l’annuncio di Sarri da parte della Juve, adesso aspettiamo altri due comunicati ufficiali per chiudere il cerchio panchine in Serie A. Marco Giampaolo al Milan più Eusebio Di Francesco alla Samp: due trattative che vi abbiamo anticipato nel dettaglio quando, per noi, proprio loro erano i due principali favoriti rispettivamente per la panchina rossonera e quella blucerchiata. Ormai sono caduti tutti i veli, dalle prossime ore ogni momento sarà quello giusto per gli annunci dei club.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria