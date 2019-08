La Lazio ha annunciato che Habeeb Omobolaji Adekanye sarà a disposizione di Inzaghi già per la sfida contro la Sampdoria. Questa la nota: “La S.S. Lazio informa che, in data odierna, la FIFA ha concesso l’autorizzazione per il tesseramento provvisorio del calciatore Habeeb Omobolaji Adekanye, il quale sarà dunque a disposizione di Mister Simone Inzaghi sin dalla gara di domenica contro la Sampdoria”.