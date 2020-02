Adebayor riparte dal Paraguay: è ufficiale la firma con l’Olimpia Asuncion

Emmanuel Adebayor riparte dal lontano Paraguay e dal Sud America. L’attaccante togolese, recentemente svincolatosi dal Kayserispor, ha firmato per l’Olimpia Asuncion. Il classe 1984 ex Arsenal, City e Real, ha già raggiunto i nuovi compagni dopo l’esperienza negativa con la maglia del Kayserispor in Turchia.

¡LLEGA! Llega al Campeón del Mundo ⭐ y es nuevo pasajero del Expreso Decano, @E_Adebayor 🇹🇬 ✔ Potencia

✔ Calidad

✔ Definición Bienvenue Emmanuel! ¡ESTO ES #OLIMPIA! ⚪⚫⚪#SeamosLeyenda pic.twitter.com/lvFd8O2F8j — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 11, 2020

Foto: Fanatik