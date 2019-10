Addio Eredivisie e Jupiler Pro League? Belgio e Olanda pensano alla BeNeLiga: i dettagli

Il panorama calcistico mondiale potrebbe, a breve, salutare Eredivisie e Jupiler Pro League. I campionati di Belgio ed Olanda, infatti, potrebbero fondersi in un unico torneo, che avrebbe come fine quello di ridurre il gap con i 5 top campionati, ovvero Premier, Liga, Bundes, Ligue 1 e Serie A.

L’idea, in verità già in voga da anni, potrebbe addirittura concretizzarsi nel corso della prossima stagione o in quella ancora successiva. A quella che potrebbe essere definita BeNeLiga, parteciperebbero 8 club dell’attuale Jupiler Pro League e 10 dell’Eredivisie, per un totale di 18 compagini.

A parlare di quest’accelerazione della fusione fra prime divisioni di Olanda e Belgio è stato il Presidente del Club Brugge, Bart Verhaeghe. “Stiamo creando un campionato insieme con l’Olanda a 18 squadre. Vogliamo ridurre – ha detto infatti il numero uno della società di Bruges in un’intervista a Le Monde – il gap con i campionati maggiori. C’è un potenziale bacino d’utenza di 28 milioni di persone. Un nuovo incontro ci sarà in settimana ed il tutto potrebbe definirsi molto velocemente, se non già la prossima stagione, di sicuro quella subito dopo”.