Addio al Decreto Crescita nel calcio: stop agli sgravi fiscali sui giocatori

Con la riforma economico-finanziaria che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, il Governo Meloni ha deciso di cancellare gli sgravi sui calciatori. Addio al Decreto Crescita, non solo per gli acquisti, ma anche per gli ingaggi avvenuti dallo scorso 1° luglio in poi, causando un impatto economico rilevante sulle società. Questo il comunicato del Governo:

“Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza”.

