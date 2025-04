Addio a Suor Paola: la tifosissima della Lazio aveva 77 anni

Addio a Suor Paola, è scomparsa il volto noto della televisione e tifosissima della Lazio. Rita D’Auria, per tutti Suor Paola, se ne è andata all’età di 77 anni. Originaria di Roccella Jonica (Reggio Calabria) ma trasferitasi a Roma è stata una figura iconica, non solo per i colori biancocelesti, ma anche per tutte quelle comunità che da sempre hanno avuto e sentito il suo appoggio. Nota al grande pubblico anche grazie alla partecipazione alla trasmissione “Quelli che il calcio”, si è spenta nel convento appartenente alla congregazione delle Suore Scolastiche francescane di Cristo Re.

Foto: X Lazio