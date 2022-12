Addio a Pelé, il saluto di Infantino: “Immortale. Per sempre con noi”

Piange il mondo del calcio: Pelé non ce l’ha fatta, dopo diversi giorni in gravi condizioni è venuto a mancare. O Rei aveva 82 anni. “Pelé immortale, per sempre con noi”. Così il presidente della FIFA, Gianni Infantino ricorda su Instagram la leggenda brasiliana.

Foto: Instagram Infantino