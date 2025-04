Addio a Papa Francesco: anche l’AFA rinvia tutte le partite

La morte di Papa Francesco, avvenuta nella mattinata di lunedì a Roma, ha scosso profondamente l’Argentina. In segno di lutto per la scomparsa del pontefice argentino, l’Associazione del Calcio Argentino (AFA) ha annunciato la sospensione di tutte le attività calcistiche previste per la giornata di lunedì, decisione che riguarda ogni categoria del calcio professionistico e dilettantistico affiliato. Nessun pallone rotolerà dunque oggi sui campi argentini: la pausa coinvolge incontri dalla massima serie fino alle divisioni minori come successo anche in Italia. Le partite verranno recuperate nella giornata di martedì, con alcuni cambiamenti d’orario già ufficializzati.