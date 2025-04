Addio a Giussy Farina, ultimo presidente Milan prima di Silvio Berlusconi

Ci ha lasciato a 91 Giuseppe Farina, per tutti Giussy, protagonista nel calcio soprattutto con il Vicenza e la splendida epopea con Paolo Rossi. Tra le sue esperienze anche il Padova, poi gli onori della cronaca per essere stato l’ultimo presidente del Milan (dal 1982 al 1986) prima dell’avvento di Silvio Berlusconi che avrebbe consentito al club rossonero di evitare il fallimento e di primeggiare presto in Italia, in Europa e nel mondo.

Foto: Wikipedia