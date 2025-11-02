Addio a Giovanni Galeone, l’allenatore rivoluzionario e senza filtri

02/11/2025 | 16:20:38

Giovanni Galeone ci lascia a 84 anni: è morto nell’ospedale di Udine dopo una malattia. Galeone ha scritto pagine indimenticabili nel calcio italiano, amatissimo a Pescara per il suo calcio champagne e per una personalità nettamente superiore alla media. Specialista in promozioni dalla Serie B, protagonista anche a Udine e Perugia, seguito e apprezzato a lungo dai grandi club che mai hanno fatto il grande passo. Negli Anni Ottanta il calcio era anche Galeone, il nuovo che stava avanzando, la predisposizione a giocare sempre in attacco con schemi spettacolari, avvolgenti, vincenti. Grande personaggio fuori dal campo per le sue disamine senza filtri e alla larga da troppi giri di parole, un legame straordinario con Massimiliano Allegri che giustamente lo definiva il suo padrino calcistico. Alla moglie Checca e a tutta la famiglia Galeone le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: Wikipedia