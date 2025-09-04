Addio a Giorgio Armani, icona della moda e amante dello sport

04/09/2025 | 15:35:36

“Dello sport amo l’impegno, il confronto con i propri limiti, il non arrendersi mai. Lo sport è un modo di essere e di vivere”; “Lo sport ha ancora la capacità di emozionare, di stupire perché è vero, è un ambito in cui ci si impegna e poi vedi davvero lo sforzo e il risultato”: queste sono alcune delle parole pronunciate dall’icona Giorgio Armani, amante dello sport, al punto tale da renderlo parte integrante del suo lavoro. Dopo il trionfo del 2021, infatti, la Nazionale ha indossato nuovamente le divise formali firmate Emporio Armani per il Campionato europeo di calcio 2024. Lo stilista e imprenditore italiano si è spento quest’oggi all’età di 91 anni.

Foto: Wikipedia