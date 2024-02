Addio a Giacomo Losi, il più presente nella Roma dopo Totti e De Rossi

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giacomo Lodi, capitano giallorosso che si è spento all’età di 88 anni. “Core de Roma”, com’era stato soprannominato per il suo attaccamento alla maglia, è un simbolo del club capitolino con cui ha giocato per 15 stagioni collezionando 386 partite, meno solo rispetto a Francesco Totti e Daniele De Rossi. Nel palmares con la Roma due Coppa Italia e la Coppa delle Fiere conquistate tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Nato a Cremona e romano d’adozione, Losi dopo essere passato dalla Cremonese in Serie C ha scritto pagine importanti della storia della Roma dove si trasferì nel 1953, esordendo contro l’Inter. La titolarità arrivò a partire dal 1955 e per tutta la carriera, durata 15 stagioni fino al 1969, collezionò 299 presenze da capitano raccogliendo una sola sanzione disciplinare (386 in totale). Nel corso della carriera Losi ha vestito anche la maglia della Nazionale per 11 partite.

foto: Facebook Roma