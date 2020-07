Addio a Ennio Morricone: un maestro. Quell’amore per il calcio e per la Roma

Ennio Morricone è scomparso a 91 anni. Ci lascia un grandissimo compositore, un superbo musicista, un direttore d’orchestra che ha scritto pagine indelebili. Lo ricordiamo, tra le altre cose, per aver scritto la sigla utilizzata per i Mondiali di Argentina del 1978, anche se spesso si lamentò per l’utilizzo ritenuto non proprio all’altezza.

Grande appassionato e soprattutto tifoso della Roma, un amore vero e senza limiti. Diversi anni fa rilasciò un’intervista al sito ufficiale del club giallorosso ammettendo l’enorme passione e ricordando i suoi campioni preferiti, per esempio Giacomo Losi. “La Roma è una squadra aperta alla gente e ha la capacità di essere internazionale”.

Morricone ricordò alcune partite rimaste nel cuore, soprattutto le sfide alla Juve. Ci lascia un autentico gigante che ha scritto momenti indimenticabili con il talento del fuoriclasse vero.

Foto: Sito personale