Addio a Celeste Pin, storica bandiera della Fiorentina: il cordoglio della società viola

22/07/2025 | 17:18:35

Lutto nel mondo del calcio italiano: Celeste Pin, ex difensore noto soprattutto per i suoi anni alla Fiorentina, è scomparso all’età di 64 anni. La tragedia si è consumata nella giornata di oggi, martedì 22 luglio, a Firenze, dove Pin risiedeva. La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo del calcio italiano, che oggi piange un uomo apprezzato per la sua serietà, il suo attaccamento ai colori e la sua dedizione fuori dal campo. Ecco il ricordo della società: Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste. Oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore, Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni sia pubbliche che private ed è per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata.

Foto: insta fiorentina