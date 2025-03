Addio a Bruno Pizzul, la voce italiana

È morto lo storico telecronista sportivo Bruno Pizzul, una delle voci più amate e riconoscibili della televisione italiana. Pizzul, che avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni, è deceduto all’ospedale di Gorizia. Nato a Udine l’8 marzo 1938, la sua carriera in Rai iniziò nel 1969, quando fu assunto dalla storica emittente pubblica. Nel 1970, l’anno successivo al suo ingresso in televisione, commentò la sua prima partita ufficiale, uno spareggio di Coppa Italia tra Juventus e Bologna, segnando l’inizio di una lunga e prestigiosa carriera.

Il suo ultimo impegno come telecronista per la Rai fu nell’agosto del 2002, in occasione di Italia-Slovenia (0-1), segnando la fine di un’era. Un’epoca indimenticabile di telecronache, emozioni e momenti che resteranno per sempre nel cuore di chi ha seguito il calcio italiano. La sua voce ha accompagnato i telespettatori in cinque edizioni dei Mondiali e in quattro degli Europei, sempre al fianco della Nazionale