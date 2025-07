Addai si presenta al Como: “Progetto ambizioso, posto fantastico, c’è tutto per far bene”

04/07/2025 | 16:59:45

Il Como ha ufficializzato un nuovo ingaggio, Jayden Addai.



Queste le parole di Addai sulla sua scelta al sito ufficiale: “Sono davvero felice di essere qui e di poter vestire la maglia di un club prestigioso come il Como 1907. Qui c’è un progetto ambizioso e non vedo l’ora di dare il mio contributo per raggiungere insieme grandi risultati. Sarà la mia prima esperienza lontano da casa, ma sto già trovando il mio equilibrio e sono molto fiducioso e determinato. Como è un posto speciale. Sono stato sul Lago l’anno scorso e l’ho trovato incantevole: clima piacevole, ottimo cibo, un posto dove si sta davvero bene”.

Foto: sito Como