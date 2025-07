Addai: “Grato, affamato e concentrato. Accendiamo le luci a Como, è ora di fare sul serio”

04/07/2025 | 20:45:04

Oltre alle parole rilasciate ai canali ufficiali del Como, Jayden Addai, attaccante esterno appena prelevato per 14 milioni di euro dall’AZ Alkmaar, ha deciso di scrivere un post sul proprio account Instagram: “Grato. Affamato. Concentrato. Ho scelto di buttarmi dentro — senza paura, senza limiti. Lo faccio per tutti quelli che credono in me… e anche per chi mi ha messo in dubbio. Dio è con me. Accendiamo le luci a Como. È ora di fare sul serio”.

