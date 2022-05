Adani: “Italiane ancora indietro in Champions. Mancano le idee”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Daniele Adani che si è soffermato sul perché le italiane non riescono ad imporsi in Champions League: ” I club italiani vivono da tempo in uno stadio inferiore anche nel modo di pensare. L’Atalanta ci aveva indicato la strada, sfiorando la semifinale di, ma poi ci sono arrivanti il Lipsia e il Villarreal, mentre le nostre no… Certo ed è indiscutibile che a noi manchi anche l’eccellenza assoluta dei calciatori. Però poi io vedo Konaté, che è un classe 1999 preso dal Liverpool al Lipsia e fa il difensore centrale, giocare 20 metri nella metà campo avversaria e mi dico: “È solo questione di livello o c’è qualcosa di più?”

Riguardo le idee l’ex difensore esclama: “Ovvio che non è solo un discorso di campioni, bensì di idee, anche sul mercato, e proposta. Certe giocate non nascono solo dal talento dei calciatori, ma anche dal coraggio e dalla ricerca degli allenatori, che fanno sentire i giocatori protagonisti. Non è necessario per forza essere spregiudicati: Ancelotti, per esempio, ha guidato i campioni con un calcio anche speculativo, ma vincente. Li ha coinvolti al massimo, tanto che questa è la coppa di Courtois, Vinicius e Benzema per me”

Foto: Twitter Champions League