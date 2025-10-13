Adams: “Pulisic è il miglior giocatore della Serie A”

14/10/2025 | 00:04:43

Tyler Adams, giocatore della Nazionale americana, ha parlato ad un podcast su Youtube dell momento del nostro calcio.

Queste le sue parole: “Pulisic? Gli mando messaggi in privato continuamente. Mi rende davvero felice, soprattutto quando entro nello spogliatoio della mia squadra, per esempio, e dico semplicemente che un americano è il miglior giocatore della Serie A. Qual è l’argomento contrario? Datemi un argomento, ne discutiamo subito. È incredibile. E il fatto è che questa non è la sua prima stagione, sono già tre“.

Foto: X ;Milan