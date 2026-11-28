Adams: “Parliamo costantemente del rinnovo. Poteva starci un rigore su di me”

28/11/2026 | 20:44:45

Le parole di Adams in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio: “Parliamo costantemente del rinnovo, abbiamo ottimi rapporti. Ma ora testa al campo e alle partite. Abate? Crediamo nelle sue idee, abbiamo creato tante occasioni e ci è mancato solo l’ultimo passaggio. Tutti crediamo nelle idee del mister, vogliamo andare avanti così. Manca un rigore su di me? Ho rivisto l’azione, poteva essere rigore. Ma avremmo dovuto creare più occasioni. Noi abbiamo fatto una buona gara, i tifosi lo hanno capito”.

Foto: Instagram Torino