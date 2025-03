Adams: “Pareggio al sapore di sconfitta”

Intervenuto in conferenza stampa, l’attaccante del Torino, Che Adams, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma: “Abbiamo un approccio diverso. Sappiamo quanto sono importanti i nuovi innesti nella nostra squadra. Ci sono ancora molte partite per fare gol. Non sono ancora vicino al mio record di gol, ma non me ne mancano tantissimi. Mi sto avvicinando. Ci sentiamo come fosse arrivata una sconfitta. Eravamo in vantaggio due volte. Settimana prossima affronteremo l’Empoli in casa e ci proveremo a rifare”.

Sulla prima stagione in Italia: “La Serie A è più complicata di quello che pensassi. Questo campionato è molto difensivo e gli avversari sono tosti in marcatura. Sono molto contento per la doppia cifra, oggi però vincere era la nostra priorità”.

