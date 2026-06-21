Adams: “A Torino sono cresciuto come uomo e calciatore”

Adams attualmente lotta con la Scozia per il passaggio del turno ai Mondiali, con la voglia di non arrendersi tipica della sua terra, la punta del Toro si sta godendo l’avventura, maturata anche grazie all’esperienza granata, come ha raccontanti alla Gazzetta dello Sport: “Giocare in Serie A mi ha fatto imparare molte cose. Sono grato al Torino che mi ha fatto crescere come uomo e come giocatore. Da quando sono a Torino sono migliorato tanto”. Tartan Army sconfitta all’esordio sul campo, ma non nello spirito: “Sono orgoglioso dell’atteggiamento che abbiamo avuto. Andare sotto nel punteggio dopo una settantina di secondi avrebbe potuto far svanire la fiducia in noi stessi e il match magari avrebbe preso una brutta piega. Invece abbiamo mostrato ancora una volta grande carattere e convinzione nei nostri mezzi. Nel finale non ci ha dato una mano neppure la fortuna, ma la prestazione è stata all’altezza della situazione”. Infine sulla sfida decisiva contro il Brasile: “Dobbiamo continuare a credere nelle nostre qualità e affrontare la prossima partita con positività e convinzione nei nostri mezzi. Abbiamo messo in difficoltà il Marocco fino alla fine e anche una formazione del loro valore, nel recupero era preoccupata di subire il pareggio. Adesso è il momento di non perdersi d’animo e di preparare bene l’ultimo incontro del girone. Il Brasile è forte, ma non dobbiamo avere paura”.

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