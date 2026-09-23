Adali (pres. Besiktas): “L’ingaggio di Italiano? Problemi nelle trattative tra lui e Napoli. Ringrazio il presidente De Laurentiis”

23/09/2026 | 20:57:51

Il presidente del Besiktas, Serdal Adali, ha concesso un’intervista a A Spor. Queste le sue parole:

“L’ingaggio di Italiano? Abbiamo contattato il procuratore di Italiano. Quando lo abbiamo chiamato, non aveva ancora rescisso il contratto con il Bologna e ci è stato detto qualcosa del tipo: ‘Oggi o domani rescinderemo il contratto con il Bologna. Stiamo raggiungendo un accordo con il Napoli’. A quel punto ci siamo orientati verso altre alternative. Poi ci è arrivata la notizia che c’erano stati dei problemi nelle trattative tra Italiano e il Napoli. Il ds Önder è rimasto due giorni a Roma. Poi sono andato io e siamo rimasti a parlare insieme per altri due giorni. Abbiamo raggiunto l’accordo, lo abbiamo ingaggiato e siamo tornati a Istanbul. Ringrazio il presidente del Napoli”.

Foto: sito Besiktas