Carnevali: “La squadra non si esprime ai livelli che le competono”

Giovanni Carnevali, ad. del Sassuolo ha parlato del momento della squadra. Ecco le sue parole: “Mi aspettavo qualche punto in più, la squadra non si esprime ai livelli che le competono, manca continuità e speriamo che con il rientro degli infortunati riusciremo a trovarla. Pinamonti? Sta crescendo molto, è giovane e da lui ci aspettiamo molto, sono contento che ha trovato anche la convocazione in Nazionale.” Queste le dichiarazioni di Carnevali alla Gazzetta di Modena.

Foto: Twitter Sassuolo